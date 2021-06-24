Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, это стало известно после завершения матчей в группе Е.

В финальных играх группового этапа шведы обыграли поляков (3:2), а испанцы разгромили словаков (5:0). В результате в этой группе сборная Швеции заняла первое место (7 очков), Испания стала второй (5), Словакия — третьей (3), Польша — четвертой (1).

В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие в своих группах третье место. Сборная Украины в своей группе заняла третье место, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей она опередила словаков и финнов.

Для украинской сборной этот первый выход в плей-офф на чемпионате Европы. Сборная России уже покинула турнир, заняв четвертое место в своей группе. Российская команда набрала три очка, одержав единственную победу над финнами, а также проиграв бельгийцам и датчанам.