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Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Украинская ассоциация футбола

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, это стало известно после завершения матчей в группе Е.

В финальных играх группового этапа шведы обыграли поляков (3:2), а испанцы разгромили словаков (5:0). В результате в этой группе сборная Швеции заняла первое место (7 очков), Испания стала второй (5), Словакия — третьей (3), Польша — четвертой (1).

В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие в своих группах третье место. Сборная Украины в своей группе заняла третье место, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей она опередила словаков и финнов.

Для украинской сборной этот первый выход в плей-офф на чемпионате Европы. Сборная России уже покинула турнир, заняв четвертое место в своей группе. Российская команда набрала три очка, одержав единственную победу над финнами, а также проиграв бельгийцам и датчанам.

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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

ivanbak

Хороший бы домик появился у рыбок
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