Пыльца деревьев оказалась распространителем коронавируса

Пыльца деревьев оказалась способна переносить частицы коронавируса, выяснили ученые из кипрского Университета Никосии.

Исследователи установили, что между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе есть связь. Оказалось, что пыльца помогает частицам вируса преодолеть большее расстояние, пишет Daily Mail.

Изучение национальной карты аллергенов подтвердило, что больше случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где в воздухе наблюдалась повышенная концентрация пыльцы.

По мнению специалистов, в условиях распространения вируса пыльцой принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно, а людям для защиты требуются маски даже на улице.