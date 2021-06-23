Пыльца деревьев оказалась распространителем коронавируса

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Пыльца деревьев оказалась способна переносить частицы коронавируса, выяснили ученые из кипрского Университета Никосии.
Исследователи установили, что между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе есть связь. Оказалось, что пыльца помогает частицам вируса преодолеть большее расстояние, пишет Daily Mail.
Изучение национальной карты аллергенов подтвердило, что больше случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где в воздухе наблюдалась повышенная концентрация пыльцы.
По мнению специалистов, в условиях распространения вируса пыльцой принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно, а людям для защиты требуются маски даже на улице.
ivanbakТопить надо, а потом разбираться.
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
ivanbakХороший бы домик появился у рыбок