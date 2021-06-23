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Пыльца деревьев оказалась распространителем коронавируса

Источник:
Daily Mail
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пыльца деревьев оказалась способна переносить частицы коронавируса, выяснили ученые из кипрского Университета Никосии.

Исследователи установили, что между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе есть связь. Оказалось, что пыльца помогает частицам вируса преодолеть большее расстояние, пишет Daily Mail.

Изучение национальной карты аллергенов подтвердило, что больше случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где в воздухе наблюдалась повышенная концентрация пыльцы.

По мнению специалистов, в условиях распространения вируса пыльцой принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно, а людям для защиты требуются маски даже на улице.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

ivanbak

Хороший бы домик появился у рыбок
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