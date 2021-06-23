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Путин перечислил заслуги Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Президент России Владимир Путин на встрече Рамзаном Кадыровым похвалил главу Чечни за экономическое развитие региона.

«Я должен честно сказать, одно дело руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело — экономикой Меня порадовало, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается. Я уже не говорю, что Грозный не узнать», — сказал Путин.

Глава государства также назвал Чечню одним из самых безопасных субъектов России. «При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», — констатировал он.

Путин в ходе общения по видеосвязи также предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября.

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу», — сказал Путин, пожелав главе Чечни успехов в работе.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

ivanbak

Хороший бы домик появился у рыбок
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