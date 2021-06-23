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Загадочный космический объект приблизился к Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы обнаружили таинственный космический объект, который постепенно приближается к Земле, вращаясь вокруг Солнца.

Небесное тело получило наименование UN271 2014, впервые его нашли на архивных снимках, собранных за период с 2014 по 2018 год. Позднее реальность объекта подтвердили несколько независимых обсерваторий, пишет Phys.org.

Согласно данным астрономов, объект максимально приблизится к Земле в 2031 году. Его диаметр составляет от 100 до 370 километров, что довольно много для кометы. Орбита UN271 2014 уходит в облако Оорта — гипотетическую область Солнечной системы, которая считается источником долгопериодических комет.

Один оборот вокруг Солнца у этого объекта занимает 612 190 лет. Если траектория окажется правильной, загадочное космическое тело станет самым крупным объектом облака Оорта, обнаруженным астрономами.

Природа космического пришельца пока остается неясной — это может быть маленькая планета или крупная комета. Изучить подробней UN271 2014 планируется после того, как объект приблизится к Земле на минимальное расстояние.

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