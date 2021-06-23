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Сибирь оказалась виновницей самой страшной катастрофы на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of the Interior

Массивное извержение вулканов в Сибири вызвало самую страшную экологическую катастрофу в истории Земли — пермское вымирание, доказал международный коллектив ученых.

Пермское вымирание произошло 251 миллион лет назад на границе пермского и триасового периодов. Тогда на Земле исчезли около 90% морских видов и 75% наземных видов животных. При этом исследователи давно подозревали, что к вымиранию привело атмосферное загрязнение вулканическими аэрозолями.

Ученые изучили изотопный состав пермско-триасовых арктических осадочных пород и обнаружили специфическое отклонение изотопной сигнатуры никеля, пишет Nature Communications. Наличие избыточного количества легких изотопов можно объяснить только плавлением магматических сульфидов при высокой температуре.

Извержения в Сибири расплавил сульфидные никелевые руды, а возникшие аэрозоли выпали на поверхность. Выбросы углекислого газа и метана существенно поменяли климат, а также практически полностью истощили запасы кислорода в океанах, в результате чего живые организмы массово вымерли.

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