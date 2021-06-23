Пиар-директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Певицы МакSим (Марины Абросимова) по-прежнему находится в
медикаментозной коме, но никаких значительных улучшений пока нет, рассказала пиар-директор
МакSим Яна Богушевская.
«Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или
ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она
по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только
все показатели нормализуются», — рассказала Богушевская изданию StarHit.
МакSим госпитализировали больше недели назад. В субботу, 19
июня, ее ввели в искусственную кому. Это было необходимо для более эффективного
лечения. Сама певица писала в Instagram,
что ей диагностировали пневмонию с 40% поражением легких, но тесты на
коронавирус показали отрицательный результат.