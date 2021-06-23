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Пиар-директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Певицы МакSим (Марины Абросимова) по-прежнему находится в медикаментозной коме, но никаких значительных улучшений пока нет, рассказала пиар-директор МакSим Яна Богушевская.

«Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», — рассказала Богушевская изданию StarHit.

МакSим госпитализировали больше недели назад. В субботу, 19 июня, ее ввели в искусственную кому. Это было необходимо для более эффективного лечения. Сама певица писала в Instagram, что ей диагностировали пневмонию с 40% поражением легких, но тесты на коронавирус показали отрицательный результат.


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