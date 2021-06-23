Подсчитаны затраты на обеспечение Чуйского тракта связью

Около 425 миллионов рублей потребуется для обеспечения Чуйского тракта на территории Республики Алтай сотовой связью, рассказал и.о. министра цифрового развития региона Николай Степанов.
В эту сумму входят, в том числе затраты на базовые станции, линии электропередач, трансформаторные подстанции понижающего плана и технической дороги. Эти средства регион планирует получить из федерального бюджета.
Степанов добавил, что из-за отсутствия мобильной связи на участках трассы автомобилисты не могут вовремя сообщить об экстренных ситуациях, что делает дорогу небезопасной. Мобильная связь поможет внедрить на трассе интеллектуальную транспортную систему и установить дорожные камеры.
Ранее глава региона Олег Хорохордин сообщал, что более половины протяженности Чуйского тракта в Республике Алтай, а также почти 40 населенных пунктов не обеспечены сотовой связью, сообщает агентство ТАСС.
Чуйский тракт – федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, трасса входит в десятку красивейших дорог мира.
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