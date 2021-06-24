Наступает последнее суперлуние года

Последнее суперлуние 2021 года будет видно в небе вечером в ночь с четверга на пятницу, с 24 на 25 июня. Из-за розоватого цвета Луны это явление называют клубничным.

Суперлуние – явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли – перигеем. Это наилучший момент для наблюдения за спутником Земли. Суперлуние 24 июня начнется в 21.40 мск (в 00.40 нск 25 июня). Это третье и последнее суперлуние в 2021 году. Предыдущие можно было наблюдать в апреле и мае.

Июньское полнолуние приходится на время созревания урожая и ягод. Это еще одна причина, почему суперлуние называют клубничным.

Мистический смысл

Полнолуние будет поддержано Юпитером, написала в Instagram астролог Наталья Анисимова. По ее словам, оно должно указать на важные моменты, которые показывало лунное затмение, но которые по каким-то причинам не были поняты.

«В целом полнолуние ничего страшного не приносит, а проявляет то, что итак уже было, но мы не замечали. Юпитер дает оптимизма и желание развиваться, а что может быть лучше?», – написала астролог.

А Сатурн, который управляет полнолунием, приносит желание конфликтовать с вышестоящими из-за правил и ограничений, но символизирует профессиональный путь и карьеру. Поэтому, по прогнозу Анисимовой, после суперлуния может подняться вопрос смены работы или профессии.

Острота начатых вблизи полнолуния вопросов будет только нарастать и раскроется на следующей неделе. Что касается личных отношений, усиливается тенденция скрывать чувства, замалчивать проблемы. Так делать не стоит, уверена астролог.