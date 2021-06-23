Уникальное древнее захоронение мальчика нашли в Туве

Археологи Института истории материальной культуры РАН и
Русского географического общества нашли уникальное захоронение мальчика в зоне
затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Ала-Тей.
«Пока обнаружено и раскопано два погребения эпохи хунну II–I
веков до н.э. и два не идентифицированных погребения IV–V веков до
н.э. Интересно детское захоронение хунну, где в могиле ребенка 5–6 лет лежал
пояс взрослого мужчины и наконечники стрел разных типов. Ранее мы такого не
встречали», —
рассказал заместитель руководителя экспедиции Павел Леус.
Отдельного внимания заслуживают костяные наконечники стрел и
керамика хунну. Все это очень тонкая ручная и гончарная работа.
Первые две недели ученым очень не везло с погодой: шли проливные дожди, которые сильно мешали научной работе. Сейчас в Туву пришло лето, это позволило наверстать упущенное. В раскопках на могильнике Ала-Тей помогают волонтеры РГО.
Берег водохранилища здесь подвергается активному
разрушению как сильными ветрами, так и водой, так что древние захоронения
выдуваются из песков или падают вниз с высоких песчаных обрывов.
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
UynachalnicaДо МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
Удавиковстыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком