Уникальное древнее захоронение мальчика нашли в Туве

Археологи Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества нашли уникальное захоронение мальчика в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Ала-Тей.

«Пока обнаружено и раскопано два погребения эпохи хунну II–I веков до н.э. и два не идентифицированных погребения IV–V веков до н.э. Интересно детское захоронение хунну, где в могиле ребенка 5–6 лет лежал пояс взрослого мужчины и наконечники стрел разных типов. Ранее мы такого не встречали», — рассказал заместитель руководителя экспедиции Павел Леус.

Отдельного внимания заслуживают костяные наконечники стрел и керамика хунну. Все это очень тонкая ручная и гончарная работа.

Первые две недели ученым очень не везло с погодой: шли проливные дожди, которые сильно мешали научной работе. Сейчас в Туву пришло лето, это позволило наверстать упущенное. В раскопках на могильнике Ала-Тей помогают волонтеры РГО.

Берег водохранилища здесь подвергается активному разрушению как сильными ветрами, так и водой, так что древние захоронения выдуваются из песков или падают вниз с высоких песчаных обрывов.