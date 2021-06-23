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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Уникальное древнее захоронение мальчика нашли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества нашли уникальное захоронение мальчика в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Ала-Тей.

«Пока обнаружено и раскопано два погребения эпохи хунну II–I веков до н.э. и два не идентифицированных погребения IV–V веков до н.э. Интересно детское захоронение хунну, где в могиле ребенка 5–6 лет лежал пояс взрослого мужчины и наконечники стрел разных типов. Ранее мы такого не встречали», — рассказал заместитель руководителя экспедиции Павел Леус. 

Отдельного внимания заслуживают костяные наконечники стрел и керамика хунну. Все это очень тонкая ручная и гончарная работа.

Первые две недели ученым очень не везло с погодой: шли проливные дожди, которые сильно мешали научной работе. Сейчас в Туву пришло лето, это позволило наверстать упущенное. В раскопках на могильнике Ала-Тей помогают волонтеры РГО. 

Берег водохранилища здесь подвергается активному разрушению как сильными ветрами, так и водой, так что древние захоронения выдуваются из песков или падают вниз с высоких песчаных обрывов.

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Республика Тува #История
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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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