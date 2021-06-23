Танк Т-90МС испытали в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Танк Т-90МС зарекомендовал себя с положительной стороны, как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне.

Новейший боевой танк Т-90МС разработки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) успешно выполнил испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба УВЗ.

«Машина прошла успешные испытания в условиях высокогорья в Латинской Америке и в пустыне в одной из стран Ближнего Востока. В каждом случае проводились ходовые и огневые испытания машины», — рассказали ТАСС в УВЗ.

В ходе испытаний Т-90МС показал себя с положительной стороны. «Танк зарекомендовал себя с самой положительной стороны, как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне», — рассказали в концерне.

Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90. По сравнению с базовой моделью (Т-90С). Т-90МС получил более мощный двигатель, улучшенную электронику и усиленное бронирование.