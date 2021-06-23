ГИБДД перечислила главные штрафы для мотоциклистов

Владельцы мотоциклов, мопедов и скутеров могут оштрафовать за езду без прав и без шлема, напомнила Госавтоинспекция.

Согласно ПДД, управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. И даже таких юных участников ждут штрафы при несоблюдении правил.

За управления мотоциклом или скутером водителем, которые не имеет на это право, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч руб. (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). За езду на байке без шлема придется заплатить 1 тысячу рублей. Это наказание касается и пассажиров двухколесного транспорта.

Если владелец мотоцикла посадит за руль человека, который не имеет соответствующей отметки в правах, он имеет все шансы быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.