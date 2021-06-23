Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске

Многофункциональный объект, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку, собрались строить на месте Сибирской карандашной фабрики в Томске, сообщила пресс-служба городской администрации.

На заседании комиссии по землепользованию и застройке, была рассмотрена заявка от юридического лица о предоставлении разрешения на использование земельного участка по улице Войкова, где была карандашная фабрика, для гостиничного обслуживания.

Участок площадью почти 87 тысяч квадратных метров относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку.

Объект культурного наследия, находящийся на территории бывшей карандашной фабрики (один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова), исключен из общей площади земельного участка. Члены рекомендовали главе города предоставить разрешение на использование участка для гостиничного обслуживания.