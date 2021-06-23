Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске

Многофункциональный объект, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку, собрались строить на месте Сибирской карандашной фабрики в Томске, сообщила пресс-служба городской администрации.
На заседании комиссии по землепользованию и застройке, была рассмотрена заявка от юридического лица о предоставлении разрешения на использование земельного участка по улице Войкова, где была карандашная фабрика, для гостиничного обслуживания.
Участок площадью почти 87 тысяч квадратных метров относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку.
Объект культурного наследия, находящийся на территории бывшей карандашной фабрики (один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова), исключен из общей площади земельного участка. Члены рекомендовали главе города предоставить разрешение на использование участка для гостиничного обслуживания.
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
UynachalnicaДо МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
Удавиковстыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком