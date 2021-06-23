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Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Многофункциональный объект, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку, собрались строить на месте Сибирской карандашной фабрики в Томске, сообщила пресс-служба городской администрации.

На заседании комиссии по землепользованию и застройке, была рассмотрена заявка от юридического лица о предоставлении разрешения на использование земельного участка по улице Войкова, где была карандашная фабрика, для гостиничного обслуживания.

Участок площадью почти 87 тысяч квадратных метров относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку.

Объект культурного наследия, находящийся на территории бывшей карандашной фабрики (один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова), исключен из общей площади земельного участка. Члены рекомендовали главе города предоставить разрешение на использование участка для гостиничного обслуживания.

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Томск #Город
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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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