НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Instagram разрешил добавлять музыку в Stories

Источник:
ТАСС
186 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские пользователи Instagram получили возможность создавать и просматривать короткие видео в специальной вкладке Reels, а также добавлять музыку в Stories и профиль Facebook.

Функцию добавления музыки в Stories Instagram запустил еще в 2018 году, но до сих пор она была недоступна в России. Reels Instagram запустил летом прошлого года, сервис призван составить конкуренцию китайской сети TikTok.

«Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка. Instagram и Facebook также запускают новый музыкальный стикер в Stories»,— рассказал ТАСС представитель Instagram.

Reels позволит создавать развлекательные, вирусные ролики длительностью до 20 секунд, в том числе в виде челленджей и сценок. Их можно будет публиковать в формате Stories или поста. В Reels также можно будет добавлять музыку, в том числе создавать свое оригинальное аудио. Если аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук для создания своих роликов.

Помимо этого, пользователи Facebook смогут добавить трек в раздел «Хобби и интересы» и закрепить его в шапке профиля, чтобы эта музыка проигрывалась каждый раз, когда кто-то заходит на страницу.

Еще по теме
Spotify запустил аналог соцсети Clubhouse
Свадьба на платформе грузовика удивила новосибирцев. ВИДЕО
WhatsApp получит новый интерфейс
Telegram и Facebook оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
смотреть все
Технологии #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уникальное древнее захоронение мальчика нашли в Туве
Медведи прогнали туристов с побережья Байкала
Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске
Томичам грозят сроки за ловлю осетра в Оби
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
23 июня 19:00
(МСК)
Швеция
Польша
23 июня 19:00
(МСК)
Словакия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия 0
Англия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 40 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Картина дня
Путин призвал НАТО снизить напряженность
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада
Общественница предложила ежегодно платить 100 тыс. на детей
Танк Т-90МС испытали в Латинской Америке и на Ближнем Востоке
О самом главном
Наступает день летнего солнцестояния
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
Sibnet.Ru