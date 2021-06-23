Instagram разрешил добавлять музыку в Stories

Российские пользователи Instagram получили возможность создавать и просматривать короткие видео в специальной вкладке Reels, а также добавлять музыку в Stories и профиль Facebook.

Функцию добавления музыки в Stories Instagram запустил еще в 2018 году, но до сих пор она была недоступна в России. Reels Instagram запустил летом прошлого года, сервис призван составить конкуренцию китайской сети TikTok.

«Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка. Instagram и Facebook также запускают новый музыкальный стикер в Stories»,— рассказал ТАСС представитель Instagram.

Reels позволит создавать развлекательные, вирусные ролики длительностью до 20 секунд, в том числе в виде челленджей и сценок. Их можно будет публиковать в формате Stories или поста. В Reels также можно будет добавлять музыку, в том числе создавать свое оригинальное аудио. Если аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук для создания своих роликов.

Помимо этого, пользователи Facebook смогут добавить трек в раздел «Хобби и интересы» и закрепить его в шапке профиля, чтобы эта музыка проигрывалась каждый раз, когда кто-то заходит на страницу.