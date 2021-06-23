Instagram разрешил добавлять музыку в Stories

Российские пользователи Instagram получили возможность создавать и просматривать короткие видео в специальной вкладке Reels, а также добавлять музыку в Stories и профиль Facebook.
Функцию добавления музыки в Stories Instagram запустил еще в 2018 году, но до сих пор она была недоступна в России. Reels Instagram запустил летом прошлого года, сервис призван составить конкуренцию китайской сети TikTok.
«Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка. Instagram и Facebook также запускают новый музыкальный стикер в Stories»,— рассказал ТАСС представитель Instagram.
Reels позволит создавать развлекательные, вирусные ролики длительностью до 20 секунд, в том числе в виде челленджей и сценок. Их можно будет публиковать в формате Stories или поста. В Reels также можно будет добавлять музыку, в том числе создавать свое оригинальное аудио. Если аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук для создания своих роликов.
Помимо этого, пользователи Facebook смогут добавить трек в раздел «Хобби и интересы» и закрепить его в шапке профиля, чтобы эта музыка проигрывалась каждый раз, когда кто-то заходит на страницу.
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
UynachalnicaДо МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
Удавиковстыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком