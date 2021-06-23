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Плющенко нашел применение «футбольным» деньгам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/plushenkoofficial

Часть средств, выделяемых российским спортом на футбол, надо перевести в фигурное катание, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъеме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30% отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале», — сказал Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сборная России по футболу заработала 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы, эту сумму выплатит УЕФА. Средства должны пойти на развитие футбола в стране.

Российская команда не смогла выйти в 1/8 финала. После двух крупных поражений от Бельгии и Дании она заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2020.

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ЕВРО 2020 #Футбол #Зимние виды
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