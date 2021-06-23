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Инфекционист рассказал о последствиях отказа от вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что будет, если отказаться от вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения не будет достаточное количество людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших», – цитирует Подзнякова прес-служба компании.

Инфекционист пояснил, что если темпы вакцинации от Covid-19 останутся низкими, мы можем дожить до кардинальной мутации вируса, когда вакцины будут оказывать очень слабый эффект.

По словам Позднякова, пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций коронавируса может глобально повлиять на эффективность вакцины.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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