Путин призвал НАТО снизить напряженность

Россия рассчитывает, что НАТО рассмотрит инициативы Москвы по снижению напряженности, заявил президент Владимир Путин в своем видеообращении к участникам к гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — отметил президент.

Путин подчеркнул, российская сторона «рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают». Президент отметил, что усилия России направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями.

В связи с этим он подчеркнул, что новое «уравнение безопасности» должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. «Ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что «политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат». По его словам, наглядное свидетельство тому — продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.