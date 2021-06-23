Российское шоу «Секрет» продали для адаптации за рубежом

Шоу «Секрет», созданное Comedy Club Production, продали для адаптации французской компании Banijay SAS, сообщила в среду пресс-служба канала ТНТ.

Премьера шоу «Секрет» состоялась на ТНТ в сентябре 2020 года. В нем ведущие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев помогают девушкам и мужчинам узнать друг друга в максимально короткие сроки.

Участники — 25 одиноких девушек и 25 холостых мужчин —готовы раскрыть все, чтобы встретить своего человека, поэтому они легко выкладывают, сколько они зарабатывают, чего стыдятся, что их пугает, говорят о себе без купюр. Если после всех откровений пара совместно решает, что хочет продолжить отношения, то участники проходят тест на совместимость и по его итогам получают 100 тысяч рублей.

Компания Banijay, купившая права на адаптацию «Секрета», произвела такие телевизионные форматы как «Большой брат», «Остров искушений», «МастерШеф» и «Последний герой».