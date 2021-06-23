НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российское шоу «Секрет» продали для адаптации за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Шоу «Секрет», созданное Comedy Club Production, продали для адаптации французской компании Banijay SAS, сообщила в среду пресс-служба канала ТНТ.

Премьера шоу «Секрет» состоялась на ТНТ в сентябре 2020 года. В нем ведущие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев помогают девушкам и мужчинам узнать друг друга в максимально короткие сроки.

Участники — 25 одиноких девушек и 25 холостых мужчин —готовы раскрыть все, чтобы встретить своего человека, поэтому они легко выкладывают, сколько они зарабатывают, чего стыдятся, что их пугает, говорят о себе без купюр. Если после всех откровений пара совместно решает, что хочет продолжить отношения, то участники проходят тест на совместимость и по его итогам получают 100 тысяч рублей.

Компания Banijay, купившая права на адаптацию «Секрета», произвела такие телевизионные форматы как «Большой брат», «Остров искушений», «МастерШеф» и «Последний герой».

Еще по теме
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Комик Дмитрий Романов ушел с ТНТ из-за ограничений канала
Известные актеры и музыканты исполнят «Реквием» в прямом эфире
Продолжение сериала «Год культуры» покажут в 2022 году
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уникальное древнее захоронение мальчика нашли в Туве
Медведи прогнали туристов с побережья Байкала
Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске
Томичам грозят сроки за ловлю осетра в Оби
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
23 июня 19:00
(МСК)
Швеция
Польша
23 июня 19:00
(МСК)
Словакия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия 0
Англия 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • macfresh87 — 86 баллов
  • Vladimir Borisov — 86 баллов
  • Александр Кучко — 86 баллов
сделать прогноз
Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
Sibnet.Ru