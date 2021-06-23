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Составлен топ авто, чаще всего меняющих хозяев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобиль Toyota Corolla чаще всех меняет хозяев в Новосибирске, следует из анализа рынка, проведенного Авито.Авто.

Эксперты выбрали из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей те, у кого в ПТС указано более четырех хозяев.

Лидером стала Toyota Corolla, на втором месте Toyota Camry, на третьем — Nissan Sunny. В топ-10 вошли Lexus RX, Subaru Forester, Honda Accord, Ford Focus, Honda Civic, Mercedes-Benz E-класс и Toyota Mark II.

В рейтинге марок автомобилей, чаще всего меняющих владельцев, первое место занимает Toyota, второе — Nissan, третье — ВАЗ, четвертое — Honda, а пятое — Mazda.

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