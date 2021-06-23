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Суслики рвали покрывала и кусали отдыхающих на острове Татышев

Источник:
Sibnet.ru
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Остров Татышев в Красноярске заполонили суслики, отдыхающие стряхивают их с покрывал, потому что зверьки отбирают еду и кусаются, одного из грызунов мужчина убил тапком.

«Он укусил жену, она взвизгнула. Это была рефлекторная реакция. Никакого злого умысла, чтобы прибить не было у меня. Я жалею, что это случилось», – рассказал мужчина, который убил тапком одного из сусликов.

Мнение красноярцев разделилось. Одни уверены, что мужчину должны наказать, другие рассказывают, что сусликов развелось очень много, они активно выпрашивают еду, грызут покрывала и кусаются.

«Руки будут инфицированы если каким-то образом с ними контактировать. Это инфекционные заболевания без разговоров. Суслики это те, кто роется в наших отходах и разносят в том числе и для людей опасные заболевания», – рассказал телеканалу «ТВК» директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

Администрация Татышев-парка призвала посетителей дружелюбно относиться к сусликам.

«Суслики не будут стремиться к общению, если не обращать на них внимания. Не проявляйте инициативы – и избавитесь от ненужного интереса со стороны животного. Не кричите и не бейте зверят! Насилие недопустимо. Они не понимают нас, проявите терпение к маленькому существу. Если вам нужна помощь, администраторы в информационном центре всегда на связи», — говорится в сообщении парка в соцсетях.

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