Малышева назвала лучший фрукт для похудения

Авокадо снижает аппетит и благодаря этому уменьшает объем талии, поэтому он лучше всего подходит для похудения, рассказала телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Американские ученые опубликовали исследование, которое включало себя 55 тысяч человек. Выяснилось, что авокадо (это фрукт) содержит вещество авокатин. Если съедать пятую часть авокадо каждый день, это снижает аппетит. Кроме того, уменьшается объем талии и снижается индекс массы тела.

Малышева отметила, что больше всего авокатина содержит зеленый сорт авокадо, а в сорте Хаас этого полезного вещества очень мало.

Плоды авокадо также обогащены калием и содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.