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Малышева назвала лучший фрукт для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Авокадо снижает аппетит и благодаря этому уменьшает объем талии, поэтому он лучше всего подходит для похудения, рассказала телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Американские ученые опубликовали исследование, которое включало себя 55 тысяч человек. Выяснилось, что авокадо (это фрукт) содержит вещество авокатин. Если съедать пятую часть авокадо каждый день, это снижает аппетит. Кроме того, уменьшается объем талии и снижается индекс массы тела.

Малышева отметила, что больше всего авокатина содержит зеленый сорт авокадо, а в сорте Хаас этого полезного вещества очень мало.

Плоды авокадо также обогащены калием и содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.

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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком

jeryakob

как с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
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