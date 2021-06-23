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Туристам предложили отдыхать на новосибирских водопадах вместо моря

Источник:
Sibnet.ru
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Беловский водопад в Искитимском районе Новосибирской области
Беловский водопад
Фото: © Sibnet.ru

Вице-спикер новосибирского Заксобрания Наталия Красовская предложила туристам в условиях закрытых границ и переполненных черноморских пляжей отдыхать в Новосибирской области.

«В нынешних условиях, когда множество границ закрыто, тысячи граждан со всей страны отправляются на юг России, из-за чего на побережье Черного моря уже сложилась критическая ситуация – курортные зоны сильно перегружены … Наша область может предложить людям достойные места для отдыха и лечения», – цитирует Красовскую пресс-служба Заксобрания.

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По словам вице-спикера, в Новосибирской области «немало живописных мест», которые могли бы принимать туристов. Например, это озеро Карачи в Чановском районе, Караканский бор, мраморное озеро в Абрашино, несколько водопадов.

«У нас есть и горнолыжные комплексы, и большие пляжи на берегу Обского водохранилища. Есть что посмотреть и тем, кто интересуется историей – тут большое поле для различных экскурсий», – добавила депутат.

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