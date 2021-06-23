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Эксперты объяснили, как попросить желаемую зарплату

Источник:
Sibnet.ru
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Резюме и трудовая книжка
Фото: © Sibnet.ru

Соискатель на собеседовании во время обсуждения будущей зарплаты может услышать от работодателя о завышенных зарплатных ожиданиях. Эксперты в области рекрутинга посоветовали, как отвечать в этом случае.

Сейчас ситуация на рынке труда такова, что компании борются за соискателей, и стараются предлагать рыночные условия. Но часто работодатель, преследуя выгоду, может сказать о том, что зарплаты, которая требуется соискателю, вообще нет на рынке.

Эксперты советуют соискателю не теряться, а возразить, что он внимательно изучил рынок вакансий и 90% работодателей предлагает именно такую зарплату, а еще 10% — выше. Если кандидат на должность, действительно, просит зарплату выше рыночной, то свои запросы нужно аргументировать.

«"Да, мой запрос немного выше рыночных зарплат, но я эксперт в этом и смогу принести вашей компании гораздо больше прибыли". Приведите аргументы, примеры из прошлого опыта», — перечислила вице-президента SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.

Если работодатель твердо стоит на своей позиции, настаивать не нужно — преимущество все равно на его стороне. Когда человек предлагает определенные условия, на это есть причины, и их нужно выяснить.

«Если ответ аргументированный, то дальше — вопрос переговоров и взаимных уступок, которые позволят совершить сделку, выгодную обеим сторонам», — посоветовала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

А если внятного ответа нет, то это сигнал, что работодатель пытается навязать невыгодные условия, никак не объясняя их. Всегда можно взять тайм-аут, и сначала пообщаться с другими работодателями, которые готовы платить больше.

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