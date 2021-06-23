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Клава Кока выпустила новую песню «Подушка»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Клава Кока, раздразнившая поклонников своими сексуальными фотографиями в Playboy, выпустила новый трек «Подушка.

В новой песне тоже упоминается Playboy. «И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты меня увидел голой. Раз, два, три — смотри», — поет Клава Кока.

Ранее Клава Кока сделала фит с группой «Руки вверх». Музыканты выпустили трек и клип «Нокаут», где певица перенеслась в 90-е годы.


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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком

jeryakob

как с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
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