Клава Кока выпустила новую песню «Подушка»

Певица Клава Кока, раздразнившая поклонников своими сексуальными фотографиями в Playboy, выпустила новый трек «Подушка.

В новой песне тоже упоминается Playboy. «И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты меня увидел голой. Раз, два, три — смотри», — поет Клава Кока.

Ранее Клава Кока сделала фит с группой «Руки вверх». Музыканты выпустили трек и клип «Нокаут», где певица перенеслась в 90-е годы.