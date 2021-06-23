Клава Кока выпустила новую песню «Подушка»

Певица Клава Кока, раздразнившая поклонников своими сексуальными фотографиями в Playboy, выпустила новый трек «Подушка.
В новой песне тоже упоминается Playboy. «И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты меня увидел голой. Раз, два, три — смотри», — поет Клава Кока.
Ранее Клава Кока сделала фит с группой «Руки вверх». Музыканты выпустили трек и клип «Нокаут», где певица перенеслась в 90-е годы.
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
Удавиковстыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
jeryakobкак с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.
UynachalnicaДо МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.