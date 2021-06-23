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Вышел новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц»

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц» от режиссера Джеймса Ганна.

Отряд самоубийц — собранная агентом разведки Амандой Уоллер команда суперзлодеев, действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

В новом «Отряде» появятся новые герои. Бладспорт (Идрис Эльба), Миротворец (Джон Сина), Мыслитель (Питер Капальди), Сол Сориа (Алиси Брага), Блэкгард (Пит Дэвидсон), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян), Копье (Флула Борг), Ласка (Шон Ганн), Король Акул (Стив Эйджи), Крысолов 2 (Даниэла Мелшиор), T.D.K. (Нэйтан Филлион), Монгал (Нг Мэйлин), Савант (Майкл Рукер).

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в России 5 августа.

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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком

jeryakob

как с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
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