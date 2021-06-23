Вышел новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц»

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц» от режиссера Джеймса Ганна.

Отряд самоубийц — собранная агентом разведки Амандой Уоллер команда суперзлодеев, действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

В новом «Отряде» появятся новые герои. Бладспорт (Идрис Эльба), Миротворец (Джон Сина), Мыслитель (Питер Капальди), Сол Сориа (Алиси Брага), Блэкгард (Пит Дэвидсон), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян), Копье (Флула Борг), Ласка (Шон Ганн), Король Акул (Стив Эйджи), Крысолов 2 (Даниэла Мелшиор), T.D.K. (Нэйтан Филлион), Монгал (Нг Мэйлин), Савант (Майкл Рукер).

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в России 5 августа.