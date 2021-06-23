Экологи начали сбор денег на очистку новосибирской реки

Экологи начали сбор денег на проведение эколагеря с очисткой берега и самой реки Издревая в Новосибирской области, им нужно собрать 100 тысяч рублей.

По берегам реки Издревая расположены 45 дачных обществ и 5 населенных пунктов. Большинство домов построены у самой реки. А это значит — много мусора, уничтоженная древесно-кустарниковая растительность, распашка берегов. Как следствие, русло заиливается. Река мельчает, зарастает и заболачивается, меняется состав воды. Множество водозаборов бесконтрольно качают воду на полив.

Волонтеры в июле в 11 раз собираются провести на берегу реки эколагерь «Живая Издревая». Во время проведения лагеря они планируют очистить русло и берега реки от мусора, а также сделать домики и кормушки для птиц и зверей.

Участие для волонтеров в лагере бесплатное, поэтому организаторы собирают до 17 июля на краудфандинговой платформе Planeta.ru 100 тысяч рублей на питание, транспортные и хозяйственные расходы.