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Социологи выяснили отношение к обязательной вакцинации

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Половина опрошенных россиян положительно оценили решение об обязательной вакцинации — 52% респондентов считают, что эта мера помешает распространению COVID-19, следует из опроса ВЦИОМ.

Среди россиян 30% скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения, говорится в исследовании.

Еще 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны. Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (30%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тысяч человек (54%).

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует эпидемиологической обстановке.

Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Треть опрошенных (34%) считают, что это не так, еще 14% не смогли дать определенного ответа.

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