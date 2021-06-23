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Мужчина в Забайкалье надругался над детьми на стройке

Источник:
Sibnet.ru
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Строящееся многоэтажное здание
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Забайкальскому краю разыскивает мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух мальчиков.

По данным следствия, в понедельник днем неизвестный мужчина завел двух малолетних мальчиков в недостроенное здание в Чите и надругался над детьми. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

СУ СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

К расследованию подключились криминалисты. Составляется фоторобот преступника, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы.

Кроме того, следователи установят собственника недостроенного здания и выяснят причину, по которой на объекте отсутствовала охрана. Ход расследования дела поставлен на контроль руководства СУ СКР по Забайкальскому краю.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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