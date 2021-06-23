Новосибирские путешественники получили извинения от МИД Чада

Задержанные новосибирские путешественники Виталий Полищук и Алексей Камерзанов получили извинения от МИД Чада, но по-прежнему находятся в отеле Нджамены, куда их привезли военные. Об этом сообщил новосибирский паблик «АСТ-54», которым руководит Полищук.

Путешественники прибыли в Чад в составе экспедиции «Мир наш». В Чаде участники должны были пробыть три недели, они ездили на российских внедорожниках. По данным «АСТ-54», маршрут был согласован с МВД Чада, но россиян задержали, отвезли на военных самолетах в гостиницу, забрали документы, технику, средства связи.

«Задержанные путешественники получили извинения от МИДа Чада, об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко. Теперь участники экспедиции ожидают действия властей африканской страны касаемо их имущества и документов. Все туристы по-прежнему находятся в отеле», – сказано в сообщении «АСТ-54».