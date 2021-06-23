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Водитель съехал в кювет и врезался в дерево под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Мошковском районе Новосибирской области, погибла пассажир на заднем сидении, сообщает ГУ МВД по региону.

Во вторник около 20.00 водитель на автомобиле Renault Duster ехал со стороны Новосибирска в сторону села Мотково. На 5 километре, на щебеночном покрытии, по неустановленной пока причине, съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

В результате ДТП погибла пассажир — женщина, которая находилась на заднем сидении. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком

jeryakob

как с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.
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