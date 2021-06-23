Водитель съехал в кювет и врезался в дерево под Новосибирском

Водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Мошковском районе Новосибирской области, погибла пассажир на заднем сидении, сообщает ГУ МВД по региону.

Во вторник около 20.00 водитель на автомобиле Renault Duster ехал со стороны Новосибирска в сторону села Мотково. На 5 километре, на щебеночном покрытии, по неустановленной пока причине, съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

В результате ДТП погибла пассажир — женщина, которая находилась на заднем сидении. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей аварии.