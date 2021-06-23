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США отреагировали на возможный отказ России от доллара

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире, уверен глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

На слушаниях Конгрессе США его спросили, обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара. «Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с ним», — цитирует ТАСС Пауэлла.

«Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», — добавил глава ФРС.

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В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

Также, по словам главы МИД, «нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

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Экономика #Деньги
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