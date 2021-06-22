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Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшевой выходит на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом
Герой Павла Прилучного в новом четырехсерийном экшене — идеальный солдат, взбунтовавшийся против своего предназначения.  Он проходит путь от бездушного киллера до человека, который решил искупить грехи темного прошлого. 

Призрак — прозвище главного героя Антона Суханова. Суханов не помнит, кто он и откуда. Все, что сохранила его память – лицо напуганной женщины. Единственная зацепка – татуировка с координатами схрона, в котором спрятаны оружие, деньги, поддельные паспорта и фотография-подсказка.

По пути к тайнику Суханов встречает девушку, которая вызывается помочь разгадать прошлое. Вдвоем они не раз окажутся перед лицом смерти — за Призраком объявлена настоящая охота, поскольку он дорогостоящий научный эксперимент.

О «Призраке»

Мини-сериал «Призрак» состоит из четырех эпизодов. Их покажут на Первом канале 23 и 24 июня. Режиссер проекта Анарио Мамедов известен по недавно показанному сериалу «Тонкие материи». 

«Есть элементы роуд-муви и интересные второстепенные линии. Мы, конечно, не ушли в "Люди Икс", но у нас тоже есть ученый, который еще в советские времена начинал работать над сверхчеловеком. Для него сверхсолдат — это идеальное оружие убийства. В каком-то смысле он возомнил себя богом, и Сухарев — это лучшее из его творений», — высказался о сериале Мамедов.

Но это, по словам режиссера, второй план. Помимо экшена, есть акцент на личную драму героя, которого насильно сделали орудием убийства: «Он постепенно приходит к пониманию того, кто он. И с этим приходит осознание, что он натворил».

Главные роли в «Призраке» исполнили Павел Прилучный и Лукерья Иьяшева, а также Северия Янушаускайте, Владимир Зайцев, Кирилл Рубцов, Вячеслав Чепурченко и Елена Полякова.

«Мне хотелось поработать с Пашей Прилучным. В отечественном кино актер занял нишу молодого Тома Круза в боевике с элементами фантастики. Хотя в отличие, предположим, от Киану Ривза, который к дракам в "Матрице" готовился несколько недель, у Паши не было столько времени на тренировки. Но Прилучный все равно стремится к идеальному результату», — рассказал об исполнителе главной роли режиссер.

Сам Прилучный сказал о своем герое, что это будет молчаливый, но деятельный персонаж. Актер не без гордости признался, что многие боевые сцены выполнял самостоятельно без каскадеров.

«Есть такой боевой стиль единоборств — кудо, для него характерны отрывистые движения на блоке. Я такого еще не делал. Надеюсь, что это будет смотреться профессионально, мы потратили достаточно много времени с каскадерами, чтобы это выглядело хорошо», — поделился актер.

Премьера мини-сериала «Призрак» состоится 23 июня в 21.30 на Первом канале.

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