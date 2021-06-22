Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Revolve Active

Компания Xiaomi представила умные наручные часы Mi Watch Revolve Active для пользователей, ведущих активный образ жизни и регулярно занимающихся спортом.

Новинка оборудована 1,39-дюймовым дисплеем по технологии AMOLED с разрешением 454x454 пикселя и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. На «борту» также имеется контроллер Bluetooth 5.0, отвечающий за обмен данными со смартфоном.

Среди основных сенсоров — датчик частоты сердечных сокращений, акселерометр, гироскоп, электронный компас, барометр, а также датчик освещенности. Часы ориентируются в пространстве благодаря приемнику спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.

Mi Watch Revolve Active способны определять уровень содержания кислорода в крови, а также отслеживать продолжительность и качество сна. Для пользователей доступны целых 117 спортивных режимов, рассчитанных на все случаи жизни.

Устройство оснащено микрофоном, благодаря чему владельцы могут взаимодействовать с интеллектуальным ассистентом Alexa. Благодаря герметичному корпусу устройство выдерживает погружения под воду на глубину до 50 метров.

Время работы достигает 14 дней в обычном режиме за счет емкой батареи, ее показатели составляют 420 мАч, отмечают разработчики. Умные часы поступят в продажу 25 июня по рекомендованной цене 135 долларов США.