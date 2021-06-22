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Клава Кока пообещала за «лайки» показать свои обнаженные фото

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Клава Кока опубликовала новую серию фотографий из журнала Playboy, для которого снялась. Она пообещала поклонникам выложить еще фотографии со съемки, если ее публикация соберет полмиллиона «лайков».

Сначала певица поделилась обложкой Playboy, а в день выхода журнала показала фотографии, которые опубликованы внутри издания. Все снимки выполнены в черно-белом цвете с присутствием желтых деталей. Кстати, именно эти оттенки признаны цветами 2021 года.

«Если здесь будет ПОЛ-ЛЯМА лайков, выложу вам несколько эксклюзивных цветных фоток со съемки, которую, кстати, мы полностью делали своей командой», — написала Клава Кока в Instagram.

С откровенной фотосессией в Playboy связана и новая песня Клавы Коки «Подушка», которая выйдет 23 июня. «И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты меня увидел голой. Раз, два, три — смотри», — поется в треке.

Раньше Клава Кока писала в Instagram, что до некоторого времени стеснялась выкладывать даже фотографии в купальнике. А теперь чувствует себя максимально привлекательной и хочет этим делиться.

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