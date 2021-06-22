Россия опровергла разработку программы по чипированию мозга

Федеральная программа по вживлению чипов в мозг человека в России не разрабатывается, в конце прошлого года ее признали нецелесообразной, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в России создана группа для работы над программой чипирования мозга, ее стоимость оценивалась в 54 миллиарда рублей, а длительность должна была составить восемь лет.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально программа была ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.