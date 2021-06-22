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Введены штрафы за неправильный расчет тарифов ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Поставщики услуг начнут выплачивать штрафы владельцам частных домов за некорректное начисление тарифов ЖКХ, соответствующий закон вступил в силу 22 июня.

Сумма компенсации будет засчитана в счет будущей оплаты коммунальных услуг. Исполнитель услуг должен не только вернуть 100% суммы, на которую завышен тариф в платежке, но и заплатить владельцу частного дома штраф в размере 50% этой суммы.

Согласно новому закону, в случае завышения платы за коммунальные услуги в частном доме собственник имеет право обратиться в организацию, поставляющую услуги, с письменным заявлением о факте завышения.

В качестве основания для претензии можно рассчитать коммунальные расходы на свой жилой дом, ориентируясь на показатели аналогичных объектов или используя один из онлайн-калькуляторов.

В течение 30 дней компания, оказывающая коммунальные услуги, обязана ответить на обращение и принять обоснованное решение — пересчитать тариф и выплатить штраф, либо отказать в требовании. В случае отказа собственник может обратиться в суд.

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