Введены штрафы за неправильный расчет тарифов ЖКХ

Поставщики услуг начнут выплачивать штрафы владельцам частных домов за некорректное начисление тарифов ЖКХ, соответствующий закон вступил в силу 22 июня.

Сумма компенсации будет засчитана в счет будущей оплаты коммунальных услуг. Исполнитель услуг должен не только вернуть 100% суммы, на которую завышен тариф в платежке, но и заплатить владельцу частного дома штраф в размере 50% этой суммы.

Согласно новому закону, в случае завышения платы за коммунальные услуги в частном доме собственник имеет право обратиться в организацию, поставляющую услуги, с письменным заявлением о факте завышения.

В качестве основания для претензии можно рассчитать коммунальные расходы на свой жилой дом, ориентируясь на показатели аналогичных объектов или используя один из онлайн-калькуляторов.

В течение 30 дней компания, оказывающая коммунальные услуги, обязана ответить на обращение и принять обоснованное решение — пересчитать тариф и выплатить штраф, либо отказать в требовании. В случае отказа собственник может обратиться в суд.