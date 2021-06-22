Чемпионат Европы по футболу: кто играет 23 июня

Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершается в среду, 23 июня. На поля выйдут команды групп Е и F. Швеция сыграет с Польшей, Словакия — с Испанией, Португалия встретится с Францией, а Германия — с Венгрией.

Из 24 сборных 11 уже вышли в 1/8 финала, по результатам оставшихся игр в плей-офф отберутся еще пять.

Швеция — Польша (группа Е)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 19.00 мск

Сборная Швеции уже вышла в плей-офф, а победа гарантирует скандинавам первое место в группе. Поляков же устроит только победа.

«Нам нужно действовать храбро. Мне очень понравилось, как агрессивно мы сыграли против испанцев», — дал установку своей сборной защитник польской команды Тимотеуш Пухач.

В последний раз команды играли товарищеский матч в 2004 году, он завершился убедительной победой скандинавов. Букмекеры принимают ставки на победу Швеции с коэффициентом 2.62, на победу Польши — 2.95, на ничью — 3.28.

Словакия — Испания (группа Е)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Победа выводит сборную Словакии в 1/8 финала, но может хватить и ничьей, если удачно сложатся другие результаты. Испании после двух матчей, сыгранных вничью, нужна только победа.

«Команда голодна до побед и хочет начать со Словакии», — заявил защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта. «Испания любит владеть мячом, но на прошлых турнирах мы уже доказали, что умеем добиваться нужного результата в самый необходимый момент. Надеюсь, сделаем это снова», — отметил полузащитник сборной Словакии Патрик Грошовски.

Последние встречи команд состоялись в отборочном цикле Евро-2016, где «Красная фурия» победила 2:0. Коэффициент на триумф Испании составляет 1.23, на ничью – 6.4, а на победу словаков – 18.00.

Португалия — Франция (группа F)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 22.00 мск

Сборная Франции возглавляет группу, и ничья в предстоящем матче снимет все вопросы о выходе в 1/8 финала. Португальцам очки нужнее, победа гарантированно выведет их в плей-офф, в случае ничьи команде важно, чтобы Германия проиграла.

«Это будет словно финал, но отнестись к предстоящей игре стоит точно так же, как и к двум предыдущим матчам. Понимаем, что для выхода из группы нам нужно добиваться результата», — высказался о встрече нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Сборные Португалии и Франции играли в финале прошлого чемпионата Европы. Португальцы минимально победили (1:0). Букмекеры отдают предпочтение французам. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.25, на победу португальцев — 3.42, на ничью — 3.44.

Германия — Венгрия (группа F)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 22.00 мск

Уверенная победа Германии над Португалией исправила положение немцев в группе после проигрыша французам, еще один такой матч гарантированно выведет ее в 1/8 финала. Ничья сохранит надежды венгров на выход из группы, а победа даст путевку в плей-офф.

«Если Венгрия будет обороняться в восемь-девять человек и стараться уколоть нас на контратаках, то следующий матч будет еще более сложным. Венгры показали, насколько опасными они могут быть», — оценил соперников главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2016 году, он завершился 2:0 в пользу «Бундестим». Букмекеры предлагают поставить на Германию за 1.20, на ничью за 7.80, а на Венгрию — за 15.00.