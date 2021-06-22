Годовалый мальчик в Бурятии отравился отбеливателем

Врачи детской республиканской клинической больницы в Бурятии спасли малыша, который выпил отбеливатель. Его мать в это время спала после застолья с подругой, сообщило региональное СУ СК России.

В пятницу, 18 июня, в приемный покой Закаменской центральной больницы привезли годовалого мальчика с диагнозом «острое отравление неизвестным химическим раствором, ожог слизистой полости рта, губы, гортани, шеи, плеча». Врачи районной больницы отправили малыша в Улан-Удэ детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

По данным следствия, 17 июня вечером женщина взяла сына и вместе с сожителем приехала в гости к подруге в город Закаменск. Друзья устроили застолье, а после отправились спать. Укладывая ребенка, мать никаких повреждений у него не заметила.

Проснувшись утром и проходя мимо сына, женщина все же увидела, что малышу плохо, на руке был ожог. Подруга вызвала скорую помощь, которая приехала через несколько минут.

Медики ДРКБ предположили, что малыш выпил отбеливатель. Как выяснилось, ребенка они знают хорошо, этот мальчик родился раньше положенного срока и весил менее 1,5 килограмма. Понадобилась долгая реабилитация, а через три дня после выписки его привезли вновь в тяжелейшем состоянии без сопровождения родителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности). Виновному грозит до двух лет лишения свободы.