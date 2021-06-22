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Комик Дмитрий Романов ушел с ТНТ из-за ограничений канала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © romahadima, instagram.com/romahadima

Стендап-комик Дмитрий Романов озвучил причину ухода с телеканала ТНТ. Ему не нравился запрет на участие в других проекта.

«Зрители канала меня прекрасно знали, то есть двигаться было некуда, а мне хотелось большего. По правилам ТНТ участвовать в других проектах запрещалось. Каждый шаг нужно было согласовывать, а мне такие ограничения не нравятся. Люблю быть сам себе хозяином», — рассказал Романов в интервью YouTube-канала издания «Телепрограмма».

По контракту Романова с ТНТ, в случае ухода с канала все права на шутки переходили ТНТ. Этот пункт не нравился комику, поэтому он постепенно начал развивать свой YouTube-канал. А когда ему предложили создавать контент для шоу «Вечерний Ургант», Романов сразу согласился и разорвал отношения с ТНТ.

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