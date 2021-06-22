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Задержана избившая ребенка на площадке жительница Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Правоохранительные органы задержали женщину, которая избивала детей, которые якобы обижали ее сына, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Неделю назад женщина избила девятилетнего мальчика, который якобы обидел ее пятилетнего сына, после чего заставила встать на колени и просить у ее сына прощения. Через несколько дней подозреваемая при аналогичных обстоятельствах причинила телесные повреждения 12-летней девочке.

В отношении 35-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Женщина задержана, следствие вышло в суд ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Красноярск #ЧП #Криминал
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