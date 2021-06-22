Спецназ в Приангарье взял штурмом притон сбытчиков героина

Полицейские при поддержке спецназа «Гром» в Иркутской области задержали группу наркоторговцев, сбывающих героин на территории региона, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали четырех человек, занимающихся распространением героина.

По версии следствия, подозреваемые сбывали зелье на территории Ангарска с января. Среди задержанных три женщины в возрасте 44, 50, и 66 лет, а также 52-летний мужчина. Наркотики они продавали не с помощью закладок, а «из рук в руки». Все четыре человека ранее были судимы за аналогичные преступления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Если их вина будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.