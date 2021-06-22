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Документы об обязательной вакцинации подготовят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Управление Роспотребнадзора по Омской области готовит документы для обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, сообщил журналистам во вторник замминистра здравоохранения региона Александр Ахрамович.

«Роспотребнадзор уже сейчас работает над рядом документов, предписывающих определенным категориям граждан вакцинацию, которая будет обязательна», – сказал Ахрамович на брифинге.

Он уточнил, что окончательное решение еще не принято. Пока не сообщается, кого могут обязательно прививать от коронавируса, а также о сроках возможной обязательной вакцинации.

С началом новой вспышки заболеваемости коронавирусом некоторые регионы РФ стали объявлять вакцинацию обязательной, например, одним из первых это сделал Забайкальский край.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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