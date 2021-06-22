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Ученые нашли способ очистки отходов Байкальского ЦБК

Источник:
"Научная Россия"
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института теплофизики СО РАН разработали способ очистки жидких токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината с помощью сверхкритической воды.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат за почти 50 лет работы накопил около 6,2 миллиона тонн отходов, в том числе 2,6 миллиона тонн шлам-лигнина. Если ядовитые отходы, содержащие хлор, попадут в Байкал, он будет отравлен. В институте теплофизики СО РАН предложили способ обезвреживания отходов.

Сжигать шлам-лигнин нельзя, это приведет к появлению других ядовитых веществ. Ученые разработали способ обезвреживания токсичных отходов с помощью их окисления в сверхкритической воде (состояние, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой). 

Сверхкритическая вода растворяет почти все соединения, не разлагаемые при высоких температурах. Этим способом, по мнению ученых, можно обезвредить не только шлам-лигнин, но и отходы производства (едкий натр, черный и белый щелок), содержащиеся в технологических хранилищах Байкальского ЦБК.

БЦБК закрылся осенью 2013 года. В 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом» — оператором ликвидации отходов. Ликвидировать большую часть отходов предстоит до 2024 года.

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