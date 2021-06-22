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Новосибирские спутники займутся мониторингом «космической погоды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НГУ

Разработанные в Новосибирском госуниверситете спутники станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

НГУ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос» и Росгидрометом. Сотрудничество предполагает оснащение малых космических аппаратов формата CubeSat, созданных в вузе, аппаратурой для мониторинга гелиогеофизических параметров на низких околоземных орбитах (мониторинг «космической погоды»).

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«В сентябре 2020 года в рамках программы "УниверСат" запустили наш спутник "НОРБИ" CubeSat 6U, на котором была установлена полезная нагрузка в интересах Росгидромета ... Девять месяцев аппарат выполняет на орбите все свои задачи в штатном режиме. В итоге было принято решение продолжить нашу совместную работу», – рассказал заведующий отделом аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев.

На этот год специалисты планируют запуск еще одного аппарата – «НОРБИ-2». Он будет собран на базе универсальной модульной платформы.

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