VISA раскрыла схему обмана с «беспроцентными» кредитами

Мошенники стали активно предлагать помощь в получении «различных пособий и беспроцентных кредитов», заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер

Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную «социальных инженеров», сказал в интервью РИА Новости Бернер. Во время пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот, пояснил он.

Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.

Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с «социальными инженерами» повышение финансовой грамотности держателей карт. «Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством», — отметил он.