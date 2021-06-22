Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»

Охотники убили медведя-людоеда, который убил 16-летнего парня и ранил еще одного туриста в нацпарке «Ергаки», сообщает на сайте парка.

В понедельник вечером в дирекцию парка поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей о нападении медведя на их работника. Поисково-спасательная группа в составе сотрудника МЧС, полиции, госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным выдвинулись на место происшествия в район ручья Медвежий, где было обнаружено тело погибшего и один пострадавший.

Сразу же госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка.

По мнению директора парка Игоря Грязина, произошедшее случилось вследствие нескольких причин: во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться, во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.