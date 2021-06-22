НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»

Источник:
Sibnet.ru
1924 0
Фото: © нацпарк «Ергаки»

Охотники убили медведя-людоеда, который убил 16-летнего парня и ранил еще одного туриста в нацпарке «Ергаки», сообщает на сайте парка.

В понедельник вечером в дирекцию парка поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей о нападении медведя на их работника. Поисково-спасательная группа в составе сотрудника МЧС, полиции, госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным выдвинулись на место происшествия в район ручья Медвежий, где было обнаружено тело погибшего и один пострадавший.

Сразу же госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка.

По мнению директора парка Игоря Грязина, произошедшее случилось вследствие нескольких причин: во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться, во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.

Еще по теме
Создателя крупнейшей новосибирской группы ВК задержали в Чаде
Нападение новосибирца на ребенка из-за качели попало на видео
Самолет не смог покинуть Новосибирск из-за матерящегося дебошира
Медведь убил подростка и поранил другого в парке «Ергаки»
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спецназ в Приангарье взял штурмом притон сбытчиков героина
Документы об обязательной вакцинации подготовят в Омске
Сибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат IT-специалистов
Ученые нашли способ очистки отходов Байкальского ЦБК
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия
Шотландия
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
21 июня 22:00
(МСК)
Финляндия 0
Бельгия 2
21 июня 22:00
(МСК)
Россия 1
Дания 4
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 40 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Alaxel

Бандитская шпана перочинными ножичками пугает?

pkv84

Россия буквально дрожит от страха от десятка беспилотников,того и глядишь скоро вернем Крым и будем на...

Tanatholog

О, комментарии Экспертов подоспели.

ifhbrjd

Так нет же производителей в России - есть две трубы и торгаши товарами из Китая.
Sibnet.Ru