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Соцсети ответили сарказмом на вылет России с Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © papochki_khartsyz, instagram.com/papochki_khartsyz
Сборная России проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и лишилась шансов выйти из группы турнира. Россияне отреагировали бурно, сделав главного тренера и сборную героями саркастичных мемов.

Россия в групповом этапе сыграла со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Одержать победу удалось только над финнами. По итогам этапа, Россия заняла четвертое место в группе и лишилась шансов на плей-офф.

После разгрома от Дании главный тренер сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал: «В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили».

Футбольные фанаты начали размещать в социальных сетях мемы про спортсменов и тренерский штаб. Главными героями шуток стали тренер сборной и капитан команды Артем Дзюба.






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