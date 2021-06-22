Мать в Иркутске оставила годовалого сына на жаре в закрытой машине

Полиция в Иркутской области составила протокол в отношении родителей, оставивших годовалого сына на жаре в закрытом автомобиле. Им придется выплатить штраф, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В субботу, 12 июня, в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлели малыша в запертой машине. Полицейские начали проверку.

Родителей мальчика нашли и вызвали в отдел полиции для объяснений. Но взрослые никаких документов подписывать не стали, и настаивали, что они отсутствовали всего несколько минут. Полицейские выяснили, что на самом деле ребенок находился в салоне не менее получаса, при температуре около 25 градусов выше нуля.

Сотрудники МВД составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих обязанностей). Им грозит штраф до 500 рублей. Кроме того специалисты по делам несовершеннолетних рассмотрит протокол об инциденте на комиссии 1 июля.