Новосибирцы попали в поликлинический коллапс

Новосибирцы жалуются на проблемы с записью в поликлиники и большие очереди, Минздрав рекомендует вызывать врача через портал Госуслуг.

Новосибирцы столкнулись с тем, что дозвониться в поликлинику и записать на прием к терапевту стало очень тяжело, вызванных врачей приходится дожидаться около трех дней. При этом почти у всех больных ОРВИ берут мазок на коронавирус, но дождаться анализа тоже бывает тяжело.

«Жителям региона не обязательно звонить в поликлинику или по телефону единой регистратуры, чтобы вызвать врача. Оформить вызов можно через портал Госуслуг. Каждый вызов будет обработан», — отмечает Минздрав региона.

По данным ведомства, при возникновении симптомов вирусной инфекции следует оставаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

Оформить вызов можно не только по телефону поликлиники или Единой регистратуры 124, где вызов врача поможет оформить робот Николай. Чтобы сократить время ожидания записи и не нагружать телефонные линии медицинских служб, жители региона могут вызвать врача на дом онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг.

«Вызвать врача онлайн через портал Госуслуг можно как самому себе, так и другому человеку, указав номер страхового медицинского полиса. Вся процедура оформления вызова займет несколько минут. Для этого нужно авторизоваться на Едином портале госуслуг, в каталоге выбрать услугу "Вызов врача на дом", указать адрес, а также причину вызова в свободной форме», — говорится в сообщении.

Вызов можно оформить на текущую дату обращения в соответствии с расписанием и временем, определенным медицинской организацией для осуществления вызовов. Доступный период времени отобразится при оформлении услуги в Личном кабинете пациента согласно прикреплению к больнице.