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Омбудсмен заявила о дискриминации непривившихся россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах — это «нечестная игра».

Москалькова сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты. «Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — цитирует ее ТАСС.

«Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная — оградить общество, а механизмы, которыми она реализуется сегодня — они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению», — отметила Москалькова.

Но самое главное, по ее словам, «непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям сделать прививку.

Москалькова отметила, что в сложившейся ситуации государству и работодателям следует найти решение для граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. 

«Вы дайте им гарантии, какие-то преференции, тогда пусть эти люди уйдут на больничный с оплатой, в долгосрочной отпуск за счет работодателя или какие-то другие преференции, [чтобы человек не чувствовал себя] ущемленным по независящим от него причинам», — указала она.

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