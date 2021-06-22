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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Третья волна коронавируса поставила под угрозу турсезон в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Пустые шезлонги на пляже
Фото: © paulbr75 / Pixabay License

Иркутская область из-за пандемии коронавируса в 2020 году потеряла почти половину туристов за сезон. В регионе действуют ограничения для предпринимателей и с началом третьей волны их могут ужесточить, сообщила Sibnet.ru представитель областного Агентства по туризму.

По данным на начало июня, в Иркутскую область за лето должно приехать не менее 680 тысяч туристов. Гостиницы, турбазы, и кемпинги готовы их принять, даже с действующими ограничениями — допустимая максимальная заполняемость должна быть не более 50%.

Однако с июня в регионе начался прирост по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки в Приангарье коронавирус диагностировали у 153 человек, госпитализировали 167 больных, умерло — 11 пациентов.

В Агентства по туризму предупредили, что третья волна может сказаться и на турбизнесе. «Будут ли ограничения ужесточаться зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка в регионе», — прокомментировала представитель ведомства.

В июне губернатор подписал ряд указов о введении ограничений на территории области. Согласно документам, парик развлечений и аттракционы должны быть заполнены на 50%, все гастрольные концерты и спортивные мероприятия отменили.

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